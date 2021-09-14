НОВИНИЄвропарламентарі у резолюції, ухваленій 14 вересня, закликали забезпечити для гомосексуальних пар однакове дотримання прав у межах всього ЄС, зокрема якщо йдеться про свободу пересування, пов’язану з визнанням особи членом сім’ї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Європарламент закликав визнавати одностатеві партнерства однаково у всьому ЄС
Одностатеві шлюби чи партнерства, зареєстровані у певній країні-члені, мають визнаватися однаково у всіх інших, і до співмешканців чи партнерів однієї статі має бути таке ж відношення, як і до гетеросексуальних пар
Фото: twitter.com/MikiTakes
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Текст резолюції підтримали 387 голосами "за". Проти проголосували 161, ще 123 утрималися.
"Одностатеві шлюби чи партнерства, зареєстровані у певній країні-члені, мають визнаватися однаково у всіх інших, і до співмешканців чи партнерів однієї статі має бути таке ж відношення, як і до гетеросексуальних пар", - закликали депутати.
Єврокомісію просять подбати, щоб усі країни поважали "спадкоємність закону" щодо ЛГБТ-родин, які в’їжджають на їхню територію з іншої країни ЄС, щонайменш у випадках, які підпадають під Європейську конвенцію з прав людини, та закликають внести проєкт закону, який би вимагав від усіх членів ЄС визнавати тих батьків, які вказані у сертифікаті про народження дитини, її юридичними батьками, незалежно від особливостей національного законодавства.
Парламентарі окремо наголосили, що законодавство ЄС вище за будь-яке національне законодавство, якщо їхні положення конфліктують, тому країни-члени не можуть задіяти конституційну заборону на одностатеві шлюби тощо.
Депутати окремо вказують на проблеми ЛГБТ-спільноти у Румунії, Польщі та Угорщині, і закликають ЄС вдатися до додаткових заходів щодо останніх (процедури про порушення, звернення до суду і фінансові санкції на використання коштів ЄС).
Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення Європарламенту у березні 2021 року, шість країн ЄС не визнавали у випадку одностатевих пар факт наявності стосунків як підставу для надання посвідки на проживання, і в 11 країнах юридичні батьки дитини не можуть бути двома чоловіками або двома жінками.
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14 09 2021 17:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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