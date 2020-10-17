Європарламент заснував премію імені вбитої журналістки Дафни Каруани Галіції

Темами її розслідувань були корупція в уряді, відмивання капіталів, зв'язок бізнесу з організованою злочинністю

Європейський парламент у п'ятницю заснував премію в сфері розслідувальної журналістики імені Дафни Каруани Галіції, мальтійської журналістки, вбитої рівно три роки тому.

"Премія Дафни Каруани Галіції відзначає важливу роль, яку журналісти відіграють у збереженні наших демократій, служитиме нагадуванням громадянам про значення вільної преси. Ця премія покликана допомогти журналістам у життєво важливій і часто небезпечній роботі, яку вони виконують", - заявила заступник голови Європарламенту Гайді Гаутала.

Темами розслідувань журналістки була корупція в уряді, відмивання капіталів, зв'язок бізнесу з організованою злочинністю. Писала про "панамські документи". У 2016 році вона висунула звинувачення проти прем'єр-міністра країни Джозефа Мускати в корупційних зв'язках з родиною президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Каруана Галіція була вбита 16 жовтня 2017 року внаслідок вибуху її автомобіля від закладеної в нього бомби. Глибоке обурення громадськості тим, як влада проводила розслідування її вбивства, привело, зрештою, до відставки прем'єр-міністра Мускати.

Щорічна премія в 20 тис. євро буде присуджуватися з жовтня 2021 року журналістам або групам журналістів з ЄС. Кандидати і лауреат будуть вибиратися незалежною комісією.

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