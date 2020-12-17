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Європарламент затвердив семирічний бюджет ЄС

Бюджет затверджений у розмірі 1074,3 млрд євро
Європейський парламент затвердив на пленарній сесії в середу в Брюсселі семирічний бюджет Євросоюзу.
Європарламент затвердив семирічний бюджет ЄС Фото: pixabay/cosmix

Законопроєкт з бюджету на 2021-2027 роки, погоджений з Радою ЄС 10 листопада, підтримали 548 голосами "за", повідомляє "Економічна правда".

"Проти" проголосували 81 євродепутат, ще 66 утрималися.

Євродепутати підтримали переведення додаткових 15 млрд євро на ключові програми, серед яких охорона здоров’я, наука, студенти, "зелена економіка".

Семирічний бюджет затверджений у розмірі 1074,3 млрд євро.

Нагадаємо, що напередодні Угорщина і Польща заблокували бюджет ЄС і план порятунку економіки на 1,8 трлн євро

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17 12 2020 10:07
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