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Європарламенту показали фільм про українських політв'язнів Кремля

"Оскільки Україна захищає зараз не тільки себе у боротьбі проти російської агресії, але й європейські країни"
У Європейському парламенті показали документальний фільм, присвячений гібридній російській агресії проти України та українським політв'язням "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля".
Європарламенту показали фільм про українських політв Фото: newsbeast.gr

У Представництві України в ЄС, підкреслили, що під час презентації фільму євродепутати відзначили необхідність посилення політичного тиску з метою звільнення незаконно утримуваних громадян України, повідомляє "Громадське".

Європарламентарії наголосили, що ця тема має бути постійно на порядку денному ЄС, "оскільки Україна захищає зараз не тільки себе у боротьбі проти російської агресії, але й європейські країни".

Під час відкриття заходу, представник України при ЄС Микола Точицький відзначив, що наразі Росія незаконно утримує більше 70 українських політв’язнів та 24 моряків і продовжує політичні переслідування проти громадян України та масові порушення прав людини в окупованому Криму.

Він закликав західних партнерів збільшити політичний тиск та посилити санкції, щоб зупинити російську агресію проти України.

Нагадаємо, що Порошенко і Гейл обговорили питання звільнення захоплених Росією українських моряків і політв'язнів

 

 

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19 03 2019 22:40
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