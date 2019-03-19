Європарламенту показали фільм про українських політв'язнів Кремля

"Оскільки Україна захищає зараз не тільки себе у боротьбі проти російської агресії, але й європейські країни"

У Європейському парламенті показали документальний фільм, присвячений гібридній російській агресії проти України та українським політв'язням "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля".

У Представництві України в ЄС, підкреслили, що під час презентації фільму євродепутати відзначили необхідність посилення політичного тиску з метою звільнення незаконно утримуваних громадян України, повідомляє "Громадське".

Європарламентарії наголосили, що ця тема має бути постійно на порядку денному ЄС, "оскільки Україна захищає зараз не тільки себе у боротьбі проти російської агресії, але й європейські країни".

Під час відкриття заходу, представник України при ЄС Микола Точицький відзначив, що наразі Росія незаконно утримує більше 70 українських політв’язнів та 24 моряків і продовжує політичні переслідування проти громадян України та масові порушення прав людини в окупованому Криму.

Він закликав західних партнерів збільшити політичний тиск та посилити санкції, щоб зупинити російську агресію проти України.

Нагадаємо, що Порошенко і Гейл обговорили питання звільнення захоплених Росією українських моряків і політв'язнів