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Порошенко і Гейл обговорили питання звільнення захоплених Росією українських моряків і політв'язнів

Росія повинна повернути українські кораблі разом з моряками, а також звільнити всіх незаконно затриманих політв'язнів
Під час зустрічі з Президентом Петром Порошенком Девід Гейл наголосив, що американські та європейські партнери стоять з Україною проти російської агресії.
Порошенко і Гейл обговорили питання звільнення захоплених Росією українських моряків і політв Фото: Укрінформ

Про це заявив заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл під час зустрічі з Президентом Петром Порошенком, повідомляє "Укрінформ".

"Росія повинна повернути українські кораблі разом з моряками, а також звільнити всіх незаконно затриманих політв'язнів. Про це та багато іншого говорив заступник держсекретаря Гейл під час зустрічі з Президентом", - ідеться в повідомленні.

Заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл 5 березня, прибув до Києва з візитом. 7 березня заступник державного секретаря проведе прес-конференцію щодо результатів свого візиту в Україну та поточного стану відносин між Україною та США.

Нагадаємо, шо президент Петро Порошенко провів зустріч із спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером на борту прибулого в порт Одеси американського ракетного есмінця "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75).

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06 03 2019 21:58
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