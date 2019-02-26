Порошенко і Волкер відвідали американський ракетний есмінець в Одесі

"Проект Керченського моста використовували, щоб атакувати українські кораблі. Може завтра з'явитися і символ "Північного потоку-2" для атаки в Балтійському морі"

Президент Петро Порошенко провів зустріч із спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером на борту прибулого в порт Одеси американського ракетного есмінця "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75).

Порошенко відзначив символічність зустрічі на борту саме "Дональда Кука", який є частим гостем у Чорному морі, в Одесі, повідомляють на сайті президента.

"Це легендарний корабель. І це важливий сигнал Кремлю на п'ятий рік окупації. Перше - що Крим є українським. Друге - що свобода судноплавства в регіоні буде забезпечена як гарантована конвенцією ООН з морського права, що українсько-американське партнерство єдине як ніколи. І ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, у тому числі й оборонній", - сказав президент.

"Дуже ціную те, що наші американські партнери збільшили військову присутність у Чорному морі у відповідь на наше прохання. Це важливий відповідь на акт агресії проти українських кораблів 25 листопада минулого року", - підкреслив Порошенко.

Агресія Кремля зачіпає не тільки життєві інтереси України, а й питання безпеки ЄС і НАТО в Чорному морі, зазначив він.

"Підкреслюю, проект Керченського моста використовували, щоб атакувати українські кораблі. Може завтра з'явитися і символ "Північного потоку-2» для атаки в Балтійському морі, і в будь-який іншій позиції... Сьогодні інвестиції в безпеку України з боку США є яскравим підтвердженням інвестицій в безпеку всього регіону і всього світу", - додав президент.

Нагадаємо, 25 лютого американський ракетний есмінець USS Donald Cook DDG75 увійшов в Одеський морський торговельний порт і пришвартувався біля 16-го причалу Морського вокзалу.