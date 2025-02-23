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ПОЛІТИКА

Європейська Рада проведе позачергове засідання для обговорення безпеки України та Європи

23 лютого 2025, 20:08
Європейська Рада проведе позачергове засідання для обговорення безпеки України та Європи
Фото: з відкритих джерел
Позачерговий саміт лідерів Європейського Союзу відбудеться 6 березня.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про проведення позачергового засідання Євроради у четвер, 6 березня, яке буде присвячене довгостроковій безпеці в Україні та Європі.

Про це Кошта написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х ("Twitter").

Позачерговий саміт лідерів Європейського Союзу відбудеться 6 березня та буде обговорювати європейську оборону та Україну, повідомив Антоніу Кошта.

"Я вирішив скликати спеціальну Європейську Раду на 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки. Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне прагнення відповісти на ці виклики на рівні ЄС", – написав він.

Кошта також наголосив, що європейські лідери висловили прагнення "зміцнити європейську оборону та зробити рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України". 

"Я продовжуватиму працювати разом з (президенткою Європейської комісії) Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами, щоб бути готовими до прийняття рішень 6 березня", – підкреслив Антоніу Кошта.

Нагадаємо, Британія та Франція пропонують миротворчу місію в Україні за підтримки США.

План Великої Британії і Франції щодо миротворчого контингенту в Україні передбачає розгортання до 30 тисяч європейських військ – однак він залежить від того, чи вдасться переконати президента США погодитися на обмежену військову роль Сполучених Штатів.

війнаЄвропейська радабезпека в Європі

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