Європейське космічне агентство готує місію до Венери
Одним із завдань місії буде визначити, як і чому Венера та Земля еволюціонували настільки по-різному, повідомляє "Укрінформ".
Корабель був обраний Науковим програмним комітетом ESA 10 червня як п’ята місія в рамках плану агенції "Космічне бачення", націленого на реалізацію на початку 2030-х років.
"Нова ера у вивченні нашого найближчого, але дуже відмінного, сусіда по Сонячній системі чекає на нас", - зазначив директор відділу з питань науки ESA Гюнтер Газінгер.
Ключове питання у вивченні Венери полягає в тім, чому, не дивлячись на приблизно однакові параметри та склад, наш сусід по Сонячній системі пережив такі різкі зміни клімату: замість того, щоб стати придатним для життя світом, як Земля.
Інноваційний пакет інструментів EnVision має дати відповідь на це та інші запитання.
Корабель буде оснащений набором нових інструментів, включаючи ехолот для виявлення підземних шарів та спектрометри для вивчення атмосфери та поверхні планети.
Спектрометри контролюватимуть сліди газів в атмосфері та аналізуватимуть поверхневий склад ґрунту Венери, шукаючи докази будь-яких змін, котрі можуть бути пов’язані з ознаками активного вулканізму на планеті.
Нагадаємо, що Європейське космічне агентство запустить GPS-навігацію на Місяці
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