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ПОЛІТИКА

Європейські члени НАТО уклали угоду про закупівлю до 1000 ракет Patriot – ЗМІ

03 січня 2024, 17:36
Європейські члени НАТО уклали угоду про закупівлю до 1000 ракет Patriot – ЗМІ
джерело slovoidilo
Планується розширення виробництва ракет для Patriot у Європі.

Третього січня Північноатлантичний альянс заявив, що його закупівельний підрозділ підтримає групу країн-членів включно з Німеччиною, Нідерландами, Румунією та Іспанією, уклавши контракт на купівлю до 1000 ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Угода досягнута на тлі масованих ракетних обстрілів України, під час яких Patriot показує свою ефективність.  

Про це повідомляє Reuters.

"Консолідована багатонаціональна закупівля в дусі Європейської ініціативи «Небесний щит» (ESSI) забезпечує економію за рахунок ефекту масштабу і сприяє розширенню виробничих потужностей для нових ракет GEM-T задля задоволення зростаючого попиту", – йдеться в заяві НАТО, 

Закупівельне агентство Альянсу уклало контракт на виробництво і поставку з COMLOG, спільним підприємством між Raytheon і MBDA, йдеться в заяві НАТО, в якій додається, що буде розширено європейське виробництво ракет для Patriot.

Нагадаємо, що західні союзники вже передали Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.

Наша країна активно використовує таке озброєння для того, щоб збивати балістичні ракети ворога.

Також за допомогою Patriot українські захисники знищують російські гіперзвукові ракети "Кинджал". Учора, 2 січня, під час чергового масованого ракетного удару по Україні над Києвом ЗСУ знищили 10 "Кинджалів".

ЄСPatriotвійна в Україні

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