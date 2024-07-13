Європейські чиновники занепокоєні обмовками Байдена – Politico

Співрозмовники видання стурбовані тим, що Байден під час виступу на саміті Альянсу представив президента України як "путіна", а віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав "Трампом".

Європейські посадовці та дипломати непублічно висловили неприємне здивування невпевненими й повними обмовок виступами президента США Джо Байдена на саміті НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомило Politico.

Співрозмовники видання стурбовані тим, що Байден під час виступу на саміті Альянсу представив президента України як "путіна", а віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав "Трампом".

Один із очевидців конфузу написав Politico: "OMFG" ("Oh my f**king God", що приблизно можна перекласти як "Йосип драний").