Європейські чиновники занепокоєні обмовками Байдена – Politico
13 липня 2024, 14:47
Співрозмовники видання стурбовані тим, що Байден під час виступу на саміті Альянсу представив президента України як "путіна", а віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав "Трампом".
Європейські посадовці та дипломати непублічно висловили неприємне здивування невпевненими й повними обмовок виступами президента США Джо Байдена на саміті НАТО у Вашингтоні.
Про це повідомило Politico.
Співрозмовники видання стурбовані тим, що Байден під час виступу на саміті Альянсу представив президента України як "путіна", а віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав "Трампом".
Один із очевидців конфузу написав Politico: "OMFG" ("Oh my f**king God", що приблизно можна перекласти як "Йосип драний").
"Європейські лідери застигли на сцені, хоча робили все можливе, щоб продовжувати усміхатися й аплодувати. Оточенню Байдена про це ніхто потім не казав", – сказав інший учасник саміту.
Високопоставлений європейський дипломат у Вашингтоні розповів виданню, що його колеги останні місяці намагалися налагодити контакти з тими, хто може стати частиною команди Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах у США. Цю ж інформацію підтвердив інший дипломат ЄС, хоча й зауважив, що такі контакти тривають понад рік і не пов’язані безпосередньо з останніми обмовками Байдена.
Ще один співрозмовник Politico, посадовець із Великої Британії, який наголосив, що висловлює лише особисту думку, вважає, що до виборів у США тепер будуть говорити передусім про здоров’я Байдена, "і він стає посміховиськом у всьому світі".
"Чи може він віддати наказ про завдання удару збройними силами, не маючи на увазі цього, і опинитися перед міжнародним судом, звинувачуючи себе в якомусь психічному розладі?" – додав він.