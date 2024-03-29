Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейські депутати вимагають розслідування щодо звинувачень у підкупі депутатів росією

29 березня 2024, 19:28
Європейські депутати вимагають розслідування щодо звинувачень у підкупі депутатів росією
Джерело: pixabay
Напередодні прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що рф підкуповувала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди.

Низка депутатів Європейського парламенту закликали до розслідування інформації про те, що росія підкуповувала членів органу для поширення пропаганди.

Про це повідомляє Politico.

Президент ліберальної групи Renew Валері Хаєр у ЄП у своєму листі закликала до "термінових дебатів" у парламенті з цього приводу.

Вони мають відбутися на наступному пленарному засіданні 10 квітня в Брюсселі.

"Якщо діючі члени Європарламенту або кандидати на майбутніх європейських виборах брали гроші від російського уряду чи їхніх довірених осіб або були корумповані ними, вони повинні бути викриті", - наголошує Хейєр.

Голландський євродепутат від "зелених" Бас Ейкхаут також закликав до розслідування щодо кандидатів, які балотуються на виборах до ЄП.

"Європейські вибори через 10 тижнів. Ми повинні бути впевнені, що жоден із кандидатів на цих виборах не оплачується росіянами", – йдеться в його заяві.

Між тим дві найбільші політичні групи в парламенті, Європейська народна партія та Соціалісти та демократи, майже не прокоментували звинувачення стосовно російського впливу.

Нагадаємо, Чехія повідомила про викриття російської пропагандистської мережі в ЄС.

пропагандаЄвросоюзвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється