Європейські депутати вимагають розслідування щодо звинувачень у підкупі депутатів росією

Напередодні прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що рф підкуповувала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди.

Низка депутатів Європейського парламенту закликали до розслідування інформації про те, що росія підкуповувала членів органу для поширення пропаганди.

Про це повідомляє Politico.

Президент ліберальної групи Renew Валері Хаєр у ЄП у своєму листі закликала до "термінових дебатів" у парламенті з цього приводу.

Вони мають відбутися на наступному пленарному засіданні 10 квітня в Брюсселі.

"Якщо діючі члени Європарламенту або кандидати на майбутніх європейських виборах брали гроші від російського уряду чи їхніх довірених осіб або були корумповані ними, вони повинні бути викриті", - наголошує Хейєр.

Голландський євродепутат від "зелених" Бас Ейкхаут також закликав до розслідування щодо кандидатів, які балотуються на виборах до ЄП.

"Європейські вибори через 10 тижнів. Ми повинні бути впевнені, що жоден із кандидатів на цих виборах не оплачується росіянами", – йдеться в його заяві.

Між тим дві найбільші політичні групи в парламенті, Європейська народна партія та Соціалісти та демократи, майже не прокоментували звинувачення стосовно російського впливу.

Нагадаємо, Чехія повідомила про викриття російської пропагандистської мережі в ЄС.