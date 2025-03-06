Європейські депутати закликають короля Бельгії підтримати конфіскацію російських активів

Документ підписали близько 30 парламентарів із країн Балтії, Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Данії, Хорватії, а також кілька угорських та словацьких депутатів і представники України.

Десятки депутатів з Європейського парламенту та національних парламентів країн ЄС звернулися до короля Бельгії Філіпа з відкритим листом, у якому закликають його підтримати конфіскацію 250 млрд євро заморожених російських активів на користь України.

Текст звернення опублікував латвійський євродепутат Ріхардс Кольс.

Документ підписали близько 30 парламентарів із країн Балтії, Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Данії, Хорватії, а також кілька угорських та словацьких депутатів і представники України.

Автори листа наголошують, що зараз – вирішальний момент для безпеки Європи, і саме Бельгія має особливу роль, оскільки на її території зберігається найбільша частка заморожених російських активів. Вони закликають короля публічно підтримати їхню конфіскацію та безпосередню передачу Україні.

"Існують як юридичні підстави, так і моральний імператив для дій. Міжнародне право дозволяє конфіскацію активів агресора для компенсації жертвам війни та фінансування відновлення. Прецеденти цьому є", – йдеться у зверненні.

Депутати вважають, що це питання є тестом на європейську рішучість і що Бельгія має продемонструвати лідерство, доводячи, що європейські цінності – це не просто слова.

Вони також звертають увагу на те, що питання збереження санкцій проти Росії стоїть під загрозою через позицію окремих країн ЄС. Вже у червні знадобиться ухвалювати рішення про їхнє продовження.

"Європа опинилася на небезпечному роздоріжжі. Наші союзники і супротивники уважно стежать за будь-якими ознаками слабкості, і наслідки цього виходять за межі України", – наголошують депутати.

У підсумку вони закликають короля Філіпа висловитися на підтримку конфіскації активів та заохотити уряд Бельгії до рішучих дій як на національному, так і на європейському рівні. "Бельгія може стати тим лідером, якого Європа потребує у ці складні часи", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, Франція і Британія мають намір спільно з Україною, можливо, "протягом кількох днів", завершити розробку мирного плану для подання Сполученим Штатам, водночас наводячи мости між США та Україною перед можливими переговорами у Вашингтоні.