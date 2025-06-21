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Європейські дипломати у Женеві закликали Тегеран до переговорів зі США

21 червня 2025, 10:13
Європейські дипломати у Женеві закликали Тегеран до переговорів зі США
Фото: Fotolia / Borna_Mir
Тегеран на офіційному рівні досі заперечує існування військової ядерної програми.

Ввечері п’ятниці в Швейцарії  відбулися переговори між міністрами закордонних справ Ірану, Британії, Франції, Німеччини та керівниці зовнішньої політики Євросоюзу. 

Сильного прориву досягти не вдалося, але переговори продовжать, інформує телеканал Sky News.

На зустрічі європейці закликали Іран повернутися до столу переговорів зі США, в яких Іран припинив участь після атаки Ізраїлю. В Тегеран вважають, що не робитимуть цього до закінчення бойових дій.

Ця зустріч стала першою особистою між західними та іранськими чиновниками після того, як криза, зосереджена навколо іранської ядерної програми, переросла у взаємні повітряні удари між Ізраїлем та Іраном.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що європейські країни ясно дали зрозуміти, що Іран не може мати ядерну зброю, однак Тегеран на офіційному рівні багато років заперечує існування військової ядерної програми.

Леммі назвав сьогоднішню дискусію конструктивною.

Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас додала, що сторони в Женеві домовилися продовжити контакти з ядерних і ширших питань та планують тримати дискусії відкритими.

Також міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі підтримав продовження переговорів із Британією, Францією, Німеччиною і ЄС, висловивши готовність зустрітися знову найближчим часом.

Раніше глава британського зовнішньополітичного відомства Девід Леммі зустрівся із держсекретарем США Марком Рубіо. Після зустрічі Леммі написав у соцмережі X, що зараз існує вікно можливостей – приблизно два тижні – щоб досягти дипломатичного рішення між Ізраїлем та Іраном.

Крім того, вчора Макрон розкрив деталі пропозиції, яку висунуть Ірану у Швейцарії.

 

ІранЄвросоюз

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