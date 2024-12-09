Європейські кліматологи: 2024 рік стане найспекотнішим роком в історії

Зазначається, що до цього найтеплішим роком був 2023.

2024 рік стане найтеплішим роком в історії спостережень, аномально високі температури, за прогнозами вчених Європейського Союзу, збережуться щонайменше до перших місяців 2025 року.

Про це повідомила служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S), цитує Reuters.

Як свідчать дані C3S, зібрані з січня по листопад 2024 року – цей рік стане першим в історії, коли середні глобальні температури перевищать 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом 1850–1900 років.

Зазначається, що до цього найтеплішим роком був 2023.

Цей рік, як зазначили дослідники, відзначився екстремальними погодними явищами по всьому світу:

сильні посухи вразили Італію та Південну Америку;

смертельні повені охопили Непал, Судан і Європу;

аномальні спеки в Мексиці, Малі та Саудівській Аравії забрали тисячі життів;

руйнівні циклони сталися в США та на Філіппінах.

Наукові дослідження підтверджують, що всі ці події мають чіткий зв’язок із змінами клімату, викликаними діяльністю людини. Основною причиною змін клімату є викиди вуглекислого газу від спалювання викопного палива.

Хоча багато урядів взяли на себе зобов’язання досягти нульових викидів, глобальні викиди CO₂ у 2024 році досягнуть рекордного рівня.

У C3S акцентували – зниження викидів до нуля може зупинити погіршення ситуації, але "поточні обіцянки поки не приносять потрібного результату".

Науковці також відслідковують можливість розвитку кліматичного феномену Ла-Нінья у 2025 році, який може тимчасово охолодити поверхню океанів. Проте це не змінить загальної тенденції до потепління.

"2025 рік може бути трохи прохолоднішим за 2024, якщо розвинеться Ла-Нінья, але це не означає, що температури будуть "безпечними" чи "нормальними", – підкреслила Фрідеріке Отто, кліматолог з Імперського коледжу Лондона.