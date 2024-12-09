Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Європейські кліматологи: 2024 рік стане найспекотнішим роком в історії

09 грудня 2024, 11:31
Європейські кліматологи: 2024 рік стане найспекотнішим роком в історії
Фото: Reuters
Зазначається, що до цього найтеплішим роком був 2023.

2024 рік стане найтеплішим роком в історії спостережень, аномально високі температури, за прогнозами вчених Європейського Союзу, збережуться щонайменше до перших місяців 2025 року.

Про це повідомила служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S), цитує Reuters.

Як свідчать дані C3S, зібрані з січня по листопад 2024 року – цей рік стане першим в історії, коли середні глобальні температури перевищать 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом 1850–1900 років. 

Зазначається, що до цього найтеплішим роком був 2023.

Цей рік, як зазначили дослідники, відзначився екстремальними погодними явищами по всьому світу:

  • сильні посухи вразили Італію та Південну Америку; 
  • смертельні повені охопили Непал, Судан і Європу;
  • аномальні спеки в Мексиці, Малі та Саудівській Аравії забрали тисячі життів;
  • руйнівні циклони сталися в США та на Філіппінах.

Наукові дослідження підтверджують, що всі ці події мають чіткий зв’язок із змінами клімату, викликаними діяльністю людини. Основною причиною змін клімату є викиди вуглекислого газу від спалювання викопного палива. 

Хоча багато урядів взяли на себе зобов’язання досягти нульових викидів, глобальні викиди CO₂ у 2024 році досягнуть рекордного рівня.

У C3S акцентували – зниження викидів до нуля може зупинити погіршення ситуації, але "поточні обіцянки поки не приносять потрібного результату".

Науковці також відслідковують можливість розвитку кліматичного феномену Ла-Нінья у 2025 році, який може тимчасово охолодити поверхню океанів. Проте це не змінить загальної тенденції до потепління.

"2025 рік може бути трохи прохолоднішим за 2024, якщо розвинеться Ла-Нінья, але це не означає, що температури будуть "безпечними" чи "нормальними", – підкреслила Фрідеріке Отто, кліматолог з Імперського коледжу Лондона.

спека2024 рік

Останні матеріали

Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Політика
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 12:20
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О’Брайен
Політика
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 08:07
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 08:03
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Політика
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 16:36
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється