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ПОЛІТИКА

Європейські лідери погрожують новими санкціями проти росії в енергетиці та банках

12 червня 2025, 18:44
Європейські лідери погрожують новими санкціями проти росії в енергетиці та банках
Європейські держави пригрозили новими обмеженнями щодо росії.

Міністри закордонних справ великих європейських країн заявили 12 червня, що готові посилити тиск на росію, "в тому числі за допомогою подальших санкцій", що стосуються енергетичного і банківського секторів, щоб послабити москву в її війні з Україною.

У зустрічі в Римі взяли участь представники Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Європейського Союзу. До переговорів також долучилися Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це пише Reuters.

"Ми сповнені рішучості тримати російські суверенні активи в наших юрисдикціях іммобілізованими до тих пір, поки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за завдані нею збитки", — йдеться в заяві країн.

Нагадаємо, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила 18-й пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну. У ньому пропонується заборонити операції з газопроводами "Північний потік", а також додати до санкційних списків банки, які обходять санкції. 

Євросоюзсанкціі проти росії

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