Європейські лідери попередили Іран про відповідальність за будь-які ескалації конфлікту з Ізраїлем

Згідно з повідомленнями, ізраїльська розвідка вважає, що Тегеран завдасть удару протягом декількох днів.

Іран "понесе відповідальність" за будь-які напади на Ізраїль, які "призведуть до подальшої ескалації регіональної напруженості" і поставлять під загрозу можливість укладення угоди про припинення вогню і звільнення заручників.

Про це попередили лідери Великої Британії, Франції та Німеччини у своїй сьогоднішній заяві.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали "Іран і його союзників утриматися від нападів" і заявили, що вони згодні з посередниками — США, Єгиптом і Катаром — в тому, що "не може бути ніяких подальших затримок" у відновленні переговорів між Ізраїлем і Хамас про припинення вогню і звільнення заручників.

Спільна заява Великої Британії, Франції та Німеччини з'явилася після того, як 11 серпня агентство Axios повідомило, що ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку в найближчі дні. Іран попередив, що помститься за вбивство в Тегерані політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ганії.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла, що Тегеран і його союзники не готові до повномасштабного конфлікту з Ізраїлем і США. Іранці все ще пам'ятають останній тривалий конфлікт країни, восьмирічну війну з Іраком, яка знищила ціле покоління, і протягом десятиліть Тегеран вважав за краще переслідувати своїх суперників в регіоні за допомогою мережі іноземних збройних формувань.