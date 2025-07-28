Європейські лідери прокоментували торгову угоду з США

США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди.

Європейські столиці прокоментували досягнуту рамкову торгову угоду між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки, яка закріплює рівень тарифів на європейський імпорт до США на позначці 15%.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц позитивно оцінив домовленість, наголосивши, що вона дозволила уникнути масштабної торговельної війни, яка могла б завдати суттєвого удару по експортно-орієнтованій економіці ФРН.

"Ми змогли захистити наші основні інтереси. Стабільні та прогнозовані торговельні відносини з доступом до ринку вигідні усім, по обидва боки Атлантики", – заявив він у соцмережі X.

Водночас Париж висловив занепокоєння щодо збалансованості нової угоди. Міністр з європейських справ Франції Бенжамін Аддад назвав домовленість "тимчасово стабілізуючою", але підкреслив, що вона є незбалансованою та не враховує повною мірою інтереси європейських виробників.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у своєму першому коментарі привітала сам факт досягнення угоди, однак висловила застереження щодо її деталей. Згодом, у спільній заяві з віцепрем’єрами, вона наголосила, що Італія підтримує домовленість, але очікує від Єврокомісії додаткової підтримки для галузей, які можуть зазнати негативного впливу від зростання тарифів.

Прем’єр Ірландії Міхол Мартін назвав угоду "гарною новиною для бізнесу, споживачів та інвесторів", однак визнав, що підвищення тарифів ускладнить торгівлю зі США.

Нагадаємо, 27 липня після багатомісячних переговорів у Торнбері (Шотландія) США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди. Документ передбачає встановлення фіксованого тарифу у розмірі 15% на європейський імпорт до США, що дозволило уникнути запровадження американських мит у 30%, про які раніше попереджував Вашингтон.