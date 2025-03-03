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Європейські оборонні акції підскочили, випередивши американські

03 березня 2025, 18:01
Європейські оборонні акції підскочили, випередивши американські
Фото: з відкритих джерел
Лідери ЄС домовилися про підтримку України та обіцяють більше витрачати на оборону.

Акції європейського оборонного сектору різко зросли після заяв лідерів Євросоюзу і Британії про збільшення оборонних можливостей ЄС і підтримку України.

Про це пише ангенція Bloomberg.

Індекс Stoxx Europe 600 включає найбільші компанії Європи додав 0,1%, а акції оборонних компаній різко зросли.

Вгору пішли цінні папери Rheinmetall +8,9%, Saab +11% та Dassault Aviation +15%. 

Індекс оборонних акцій від Goldman Sachs піднявся на 16% – до нового історичного максимуму, а з початку року він зріс уже на 63%.

Військові витрати Європи й надалі зростатимуть, адже війна в Україні завершиться в 2025 році, а політична напруга у світі не зникне.

"Є широкий консенсус, що Європі потрібно взяти свою безпеку у власні руки. А це означає подальше збільшення військових витрат", - заявив Стратег JPMorgan Asset Management Венсан Жювенс. 

Після виборів у США інвестори диверсифікували свої інвестиції і  зменшили вкладення в дорогі американські акції і збільшили інвестиції в Європу.

Ріст акції в Європі до 2025 року в загальному збільшив вартість усього континенту на 100 мільярдів доларів. 

Цінні папери навіть випередили фондовий ринок США.

Головною подією цього тижня став саміт у Лондоні європейських лідерів щодо безпеки України.

 

акціїЄвросоюзоборонка

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