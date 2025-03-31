Європейські союзники подвоять допомогу Україні та готують нові санкції проти рф – Reuters

У спільній декларації після зустрічі вони закликали росію погодитися на "негайне і безумовне припинення вогню на рівних умовах і з повним виконанням".

Міністри закордонних справ головних європейських союзників України заявили в понеділок, що подвоять свою допомогу країні, одночасно розглядаючи нові санкції проти росії, щоб змусити її погодитися на припинення вогню.

Про це написало агентство Reuters.

31 березня під час четвертої зустрічі групи підтримки України у форматі "Веймар+" міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі та Британії, разом з високою представницею ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас та єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом обговорили збільшення військової допомоги та гарантії безпеки Україні, а також майбутню роль Європи у мирному процесі.

У спільній декларації після зустрічі вони закликали росію погодитися на "негайне і безумовне припинення вогню на рівних умовах і з повним виконанням".

Вони заявили, що готові чинити подальший тиск на Москву, в тому числі шляхом запровадження нових санкцій, щоб забезпечити Києву "найкращі можливості для досягнення справедливого і тривалого миру".

Країни також заявили, що збільшать військове, політичне та гуманітарне фінансування військових зусиль України.

Будь-яка мирна угода має бути підкріплена надійними гарантіями безпеки для України, заявили вони, та наголосили при цьому: "Ми готові відігравати провідну роль у цьому питанні".

Також у заяві акцентували, що країни не приймуть жодної угоди, яка б обмежувала оборонну промисловість України або військову присутність країн-партнерів на українській землі.

Група "Веймар+" заявила, що вона зобов'язується забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини росії, працюючи над створенням спеціального суду в рамках Ради Європи.

У заяві додали, що заморожені російські активи мають залишатися замороженими доти, доки москва не припинить війну і не компенсує Україні завдані нею збитки.

Сьогодні, 31 березня, провідний європейський дипломат Кая Каллас закликала росію проявити добру волю і погодитися на припинення вогню в Україні. Вона сказала, що "повернення українських дітей, які були депортовані в росію" і "звільнення військовополонених" є прикладами жестів, які росія могла б зробити, щоб продемонструвати добру волю.