Європейський інвестбанк виділив ще 7 мільйонів євро на інфраструктуру в Україні
Відповідну угоду ЄІБ та Міністерство розвитку громад та територій підписали 25 травня, повідомляє "Економічна правда".
"Нова кредитна угода від ЄІБ у розмірі 340 млн євро, яку ми підписали минулого року, сприятиме ще більш масштабній реконструкції соціальної інфраструктури в Україні. А грант у 7 млн євро від ЄС допоможе нам у швидкій реалізації запланованого відновлення", - зазначив очільник Мінрегіону Олексій Чернишов.
За кошти Програми відновлення в Україні буде профінансовано кілька сотень малих і середніх проектів на муніципальному рівні. Йдеться про соціальну інфраструктуру, поліпшення компослуг, ремонт адміністративних будівель та ключової соціальної інфраструктури (лікарень, шкіл, дитсадків, спортивних об’єктів).
Очікується, що реалізація проектів у межах Програми принесе користь для понад 13 мільйонів мешканців України, а також стимулюватиме регіональний розвиток та швидше економічне зростання у державі.
Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) з 2007 року інвестував в Україну майже 8 млрд євро, з них понад 1 млрд євро - торік.
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