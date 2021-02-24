ЄІБ із 2007 року інвестував в Україну майже €8 мільярдів

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) з 2007 року інвестував в Україну майже 8 млрд євро, з них понад 1 млрд євро - торік.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала віцепрезидент ЄІБ Тереза Червінська під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура".

"З 2007 року ми інвестували в Україну майже 8 млрд євро. Насправді Україна залучила понад 60% загального обсягу наших кредитів у країнах Східного партнерства. Лише минулого року ми інвестували рекордну суму - понад 1 млрд євро в Україну", - розповіла Червінська.

Вона зазначила, що торік ЄІБ зосередив свою допомогу на підтримці східних регіонів України, зокрема банк надав фінансову допомогу на відновлення доріг у Луганській області. Серед інших напрямків інвестицій - оновлення громадського транспорту в деяких містах України, підвищення енергоефективності в громадських будівлях, цифровізацію, інновації та відновлення бізнесу після коронакризи.

За словами Червінської, ЄІБ продовжить надавати фінансову підтримку і у 2021 році - вже підписано пакет допомоги для боротьби з наслідками коронакризи у розмірі 50 млн євро.

Віцепрезидент ЄІБ Кріс Пітерс зауважив, що загалом банк виділив Україні 2 млрд євро на розвиток транспортної інфраструктури. Зокрема, ЄІБ інвестує в модернізацію залізничного Бескидського тунелю, розбудову міжнародного аеропорту Бориспіль, розвиток мережі доріг та екологічний громадський транспорт. Він зазначив, що у 2021 році ЄІБ має намір зосередитися на кредитуванні сфери цифрових технологій.