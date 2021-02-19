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ЄІБ готовий виділити Україні €700 мільйонів на підтримку малого бізнесу

фактично кредити з нульовою ставкою, 0,12% річних
Європейський інвестиційний банк готовий виділити Україні 700 мільйонів євро для розвитку малого та середнього бізнесу.
ЄІБ готовий виділити Україні €700 мільйонів на підтримку малого бізнесу Фото: Укрінформ

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Банк висловив готовність виділити 700 мільйонів євро для кредитної допомоги, фактично кредити з нульовою ставкою, 0,12% річних на підтримку малого та середнього підприємництва в Україні", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що Міністерство фінансів працюватиме над тим, щоб отримати відповідні кошти від ЄІБ і спрямувати на підтримку бізнесу.

Як повідомлялося, Шмигаль та президент ЄІБ Вернер Хойєр 12 лютого домовилися про виділення 50 млн євро на закупівлю вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації. Також було підписано Гарантійну угоду «Розвиток аеропорту «Бориспіль» про отримання позики в розмірі 270 млн євро для реконструкції льотної зони №2.

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19 02 2021 13:49
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