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Рада зробила крок до отримання двох кредитів від ЄІБ на 500 млн євро

Кошти спрямують на дорожню сферу
Верховна рада України ратифікувала дві угоди, необхідні для отримання від Європейського інвестиційного банку двох кредитів обсягом 450 та 50 млн євро.
Рада зробила крок до отримання двох кредитів від ЄІБ на 500 млн євро Український тиждень

Нардепи підтримали відповідні проекти законів №№0055-0056, повідомляє "РБК-Україна".

За законопроекти проголосували 288 та 273 парламентарі відповідно.

У пояснювальній записці вказано, що кредит обсягом 450 млн євро піде на реалізацію проекту "Розвиток транс’європейської транспортної мережі".

"Проектом закону ратифікується фінансова угода, яка передбачає інвестування розвитку дорожніх об’єктів, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху, економічності та комфортності перевезень пасажирів та вантажів", - вказано у записці.

Крім того, кредит обсягом 50 млн євро спрямують на реалізацію проекту "Транспортний зв'язок в Україні - Фаза І".

При цьому джерелом повернення та обслуговування кредитів на кожний бюджетний рік будуть кошти державного дорожнього фонду, який створюється у складі спеціального фонду державного бюджету, що передбачено статтею 242 Бюджетного кодексу України.

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25 08 2020 13:26
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