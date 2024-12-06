Європейський інвестиційний банк виділив Україні €60 млн

Кошти виділені на дороги та оновлення громадського транспорту.

Європейський інвестиційний банк надав понад 60 млн євро кредитів під гарантії ЄС на відновлення ділянки дороги МО1 та інвестиції в громадський транспорт Києва, Одеси та Сум.

Про це повідомили у пресслужбі банку, передає Інтерфакс.

Із наданого фінансування 43,48 млн євро призначено для реконструкції ділянки автошляху М01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі.

Ще 17,25 млн євро виділено на оновлення міського громадського транспорту, необхідного для мобільності українських міст.

Зазначається, що фінансування спрямоване на придбання нових автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також необхідних запасних частин та обладнання для технічного обслуговування. Ця інвестиція включає в себе нові автобуси для Києва, трамваї українського виробництва для Одеси і тролейбуси для Сум.

Рік тому Європейський інвестиційний банк виділив Україні майже €100 млн.