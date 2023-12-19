Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європейський інвестиційний банк виділив Україні майже €100 млн

19 грудня 2023, 20:52
Європейський інвестиційний банк виділив Україні майже €100 млн
Фото: Газета "День"
Банк виділив Україні майже €100 млн на проєкти з відновлення у 18 областях.

Про це йдеться на сайті Європейського інвестиційного банку. 

Ці кошти - це частина пакета надзвичайних заходів солідарності ЄІБ для України, який підкріплений гарантією Євросоюзу. 

Так, банк виділив €99,6 млн на реконструкцію приблизно 200 об'єктів у 18 областях. 

Кошти підуть двома траншами в €60 млн і 30. Вони допоможуть відновити майже 200 малих об'єктів комунальної та соціальної інфраструктури в різних ключових галузях України. 

Фінансування призначене на капітальний ремонт, реконструкцію й будівництво нових лікарень, громадських будівель, соціального житла, а також об'єктів каналізації та водопостачання. За планами й прогнозами, це дасть змогу поліпшити умови життя приблизно 900 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Загалом Європейський інвестиційний банк від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну спрямував Україні €1,7 млрд допомоги на фінансування першочергових видатків державного бюджету.

 

Останні матеріали

Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Політика
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 14:19
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Політика
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 12:25
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 07:04
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Політика
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 16:22
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Політика
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 12:03
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 грудня 2023, 23:45
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється