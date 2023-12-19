Європейський інвестиційний банк виділив Україні майже €100 млн

Банк виділив Україні майже €100 млн на проєкти з відновлення у 18 областях.

Про це йдеться на сайті Європейського інвестиційного банку.

Ці кошти - це частина пакета надзвичайних заходів солідарності ЄІБ для України, який підкріплений гарантією Євросоюзу.

Так, банк виділив €99,6 млн на реконструкцію приблизно 200 об'єктів у 18 областях.

Кошти підуть двома траншами в €60 млн і 30. Вони допоможуть відновити майже 200 малих об'єктів комунальної та соціальної інфраструктури в різних ключових галузях України.

Фінансування призначене на капітальний ремонт, реконструкцію й будівництво нових лікарень, громадських будівель, соціального житла, а також об'єктів каналізації та водопостачання. За планами й прогнозами, це дасть змогу поліпшити умови життя приблизно 900 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Загалом Європейський інвестиційний банк від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну спрямував Україні €1,7 млрд допомоги на фінансування першочергових видатків державного бюджету.