Європейський інвестиційний банк з 2007 вклав в Україну понад 7 мільрдів євро
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом", пише Економічна правда.
За його словами, із 7 млрд євро кредитів від ЄІБ найбільша частина - це загалом транспорт, а також: 1,1 млрд євро - за енергетичними проєктами, 2 млрд євро націлені на розвиток малих та середніх підприємств через комерційні банки в Україні та близько 500 млн євро - співпраця у сфері промисловості.
Виділяючи кредити Україні, акцент, зокрема, робиться на проєкти з переходу на зелену енергетику, зокрема на екологічно безпечні види транспорту. Також серед пріоритетних напрямів - допомога з відновлення підконтрольної Україні частини Донбасу, додав він.
Нагадаємо, що Європейський інвестбанк виділив ще 7 мільйонів євро на інфраструктуру в Україні. За кошти Програми відновлення в Україні буде профінансовано кілька сотень малих і середніх проектів на муніципальному рівні
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