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ПОЛІТИКА

Європейський Союз допоможе фінансово у відбудові дитячої лікарні "Охматдит"

09 липня 2024, 20:16
Європейський Союз допоможе фінансово у відбудові дитячої лікарні
джерело t.me/VA_Kyiv
За словами заступника голови представництва Євросоюзу в Україні, росію потрібно притягти до відповідальності за ці дії.

Заступник голови представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло заявив, що ЄС допоможе з відновленням дитячої лікарні "Охматдит", в яку напередодні ударила російська ракета.

Про це Дюфло сказав у коментарі "Укрінформу".

Дипломат зазначив, що співробітники представництва ЄС напередодні допомагали водою та їжею та розбирали завали після ракетного удару росії по "Охматдиту".

"Ми також фінансово допоможемо у відновленні цього символу української медицини, символу того, як українська держава ставиться до найуразливіших верств свого населення", – додав він.

За словами заступника голови представництва Євросоюзу в Україні, росію потрібно притягти до відповідальності за ці дії. "Чим більше подібних речей ми бачимо, тим більша наша рішучість підтримувати Україну", – зазначив Дюфло.

Вчорашня ракетна атака російських фашистів облетіла перші шпальти переважної більшості провідних світових ЗМІ. iPress проаналізував, хто і як висвітлював сумні новини з України.

За останньою інформацією, внаслідок ракетної атаки вранці 8 липня загинули понад 40 людей. Розбір завалів на території "Охматдиту" завершили; у столичному районі Сирець, де обвалилися два під’їзди житлового будинку, робота триває. У Києві підтвердили загибель 33 людей, постраждалих 120. 

Євросоюздопомога УкраїніОхматдитросія-агресор

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