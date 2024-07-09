Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса

Вчорашня ракетна атака російських фашистів облетіла перші шпальти переважної більшості провідних світових ЗМІ. iPress проаналізував, хто і як висвітлював сумні новини з України.

Перша шпальта британської The Guardian у першій половині дня 9 липня, дня жалоби в Україні.

The Guardian

Стаття про ракетну атаку під назвою "Немає слів для цього": жах від російського бомбардування київської дитячої лікарні" детально описує жах від нападу на дитячу лікарню "Охматдит" та руйнації пологового відділення. "росія атакує найбільш вразливих: онкохворих дітей у найбільшій дитячій лікарні Києва; пологовий будинок у Києві з новонародженими... Це війна росії проти самого життя", – цитує видання українського філософа Володимира Єрмоленка.

The New York Times наразі розмістила матеріал значно нижче – перший блок присвячений Байдену. А сама атака висвітлюється фото та публікацією під заголовком "росія завдала смертельного удару по дитячій всеукраїнській лікарні". Інформація подана максимально сухо, але повно, та завершується цитуванням британської розвідувальної компанії Janes, яка дійшла висновку: "Українській мережі протиповітряної оборони буде важче захищатися від таких атак, поки вона не буде посилена, або поки Україна не отримає можливість послідовно і точно завдавати ударів по об'єктах, які росія використовує для здійснення цих атак".

New York Times

The Economist провідною темою розглядає перспективи України в НАТО, а інформація про атаку тримається одним рядком у першому блоці світових новин.

The Economist

The Washington Post давно прибрала війну в Україні зі своїх рубрик, тож й інформація про атаку на першій шпальті відсутня. Втім, вчора газета дала невеликий матеріал "російська ракетна атака вбила 37 людей в Україні, влучила в дитячу лікарню". У статті цитується новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер, який у своєму дописі в соціальних мережах назвав напад "розпусним" і пообіцяв "стояти разом з Україною проти російської агресії".

У Wall Street Journal публікація стоїть на першій шпальті, хоча вже трохи і відійшла на другий план. Як і WP, видання пригадує візит Орбана до Києва та москви, але висновків не робить – подає тільки факти.

Wall Street Journal

Відсутня тема і на перших шпальтах британської The Times. Натомість видання розповідає про смерть російської княгині у Лондоні в убогості 100 років тому.

The Times

А ракетна атака подана однією вчорашньою новиною із відео з Охматдита.

Натомість видання "Аль-Джазіра" досі тримає новину в топі. Сама новина досить розлога, хоча і не містить вражаючих світ кадрів. До того ж у підзаголовок винесено позицію москви, хоча і весь текст спрямований на її спростування. Текст завершується цитуванням Зеленського та Байдена.

"Аль-Джазіра"