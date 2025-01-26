Європейський Союз не визнає легітимність так званих "виборів" президента білорусі

Литва закликає білорусь здійснити демократичні реформи, звільнити політичних в'язнів і припинити допомогу росії у війні проти України.

Брюссель заявив, що ці вибори є фіктивними, а олександр лукашенко, який перебуває при владі вже 30 років, не має законних підстав залишатися президентом.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас зазначила в Twitter, що лукашенко "призначить себе" на чергових фіктивних виборах, що є "відвертою наругою над демократією". Вона підкреслила, що лукашенко не має легітимності як президент білорусі. Речниця ЄС з закордонних справ Анітта Хіппер також назвала ці вибори "фальшивкою", наголосивши, що "це не вибори, якщо ти вже знаєш, хто переможе".

Президент Литви Гітанас Науседа в своєму Twitter заявив, що лукашенко не є і не буде легітимним президентом після цих "виборів". Він підкреслив, що народ білорусі заслуговує на вільні та чесні вибори, а також на життя в країні без стеження, залякування та принизливого підпорядкування росії. Литва закликає білорусь здійснити демократичні реформи, звільнити політичних в'язнів і припинити допомогу росії у війні проти України.

Ці заяви додаються до тривалої міжнародної критики щодо ситуації в білорусі, де опозиція та міжнародні організації вважають владарювання лукашенка авторитарним і незаконним.

У білорусі почалися так звані вибори президента. Відомо, що загалом було утворено 5325 дільниць для голосування. Їх відкрили з 8:00 за місцевим часом і вони працюватимуть до 20:00.