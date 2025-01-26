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ПОЛІТИКА

У білорусі відбуваються так звані "вибори" президента

26 січня 2025, 08:54
У білорусі відбуваються так звані
Фото: EPA/UPG
Відомо, що загалом було утворено 5325 дільниць для голосування.

У білорусі почалися так звані вибори президента — на них, наімовірніше, усьоме "переможе" самопроголошений президент олександр лукашенко.

Про це повідомило білоруське видання БелТА.

Відомо, що загалом було утворено 5325 дільниць для голосування. Їх відкрили з 8:00 за місцевим часом і вони працюватимуть до 20:00.

Як інформує видання, на сайті ЦВК білорусі працює сервіс із пошуку дільниці для голосування. Це означає, що вказавши необхідні дані, будь-який виборець може дізнатися, де розташована його дільниця для голосування. Водночас підкреслили, що кожен виборець має голосувати особисто, голосування інших осіб не допускається.

Голова ЦВК Ігор Карпенко заявив, що в країні під час "виборів" міжнародні спостерігачі нібито проводять моніторинг виборчого процесу в усіх регіонах. Найбільш "численна" місія спостерігачів - від СНД, друга за чисельністю місія - ШОС.

Крім того, стверджується, що присутні представники та керівники ЦВК країн СНД і далекого зарубіжжя. Також заявлено про наявність індивідуальних "експертів", які представляють нібито майже всі континенти (окрім Австралії) і 17 західноєвропейських країн.

Видання пише, що пресконференція голови ЦВК Ігоря Карпенка "Про попередні результати голосування на "виборах" президента Республіки білорусь" запланована на 27 січня, з 2:30 до 3:00.

Того ж дня, у понеділок, 27 січня, об 11:00, пройде підсумкова пресконференція ЦВК "Про попередні підсумки "виборів" президента Республіки білорусь".

Видання додало, що з 21 по 25 січня в білорусі проходило так зване дострокове "голосування". У ньому нібито взяли участь 41,81% громадян, занесених до списків для "голосування".

Напередодні так званих виборів президента у білорусі влада на три дні заблокувала для користувачів за кордоном частину білоруських сайтів, які використовують хмарний хостинг.

Європарламент переважаючою більшістю голосів ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не визнавати "президентські вибори".

вибориБілорусьЛукашенко

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