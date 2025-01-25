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Білоруська влада на три дні заблокувала для користувачів за кордоном частину сайтів

25 січня 2025, 19:51
Білоруська влада на три дні заблокувала для користувачів за кордоном частину сайтів
Обмеження запровадили за розпорядженням державного Оперативно-аналітичного центру
Напередодні так званих виборів президента у білорусі влада на три дні заблокувала для користувачів за кордоном частину білоруських сайтів, які використовують хмарний хостинг.
 
Про це повідомляє білоруське видання Belsat.
 
У матеріалі йдеться, що обмеження запровадили за розпорядженням державного Оперативно-аналітичного центру, який здійснює регулювання діяльності із забезпечення захисту інформації.
 
"З 10:00 25 січня до 23:59 27 січня 2025 року білоруські хостинг-провайдери обмежать доступ до віртуального хостингу з-за меж республіки білорусь. Ці заходи обумовлені загрозами для об'єктів інформаційної інфраструктури та інформації, що обробляється з їх використанням", - цитує видання інтернет-провайдера hoster.by.
 
Видання зазначає, що хмарний хостинг передбачає запуск веб-сайту або програми на кількох серверах, розміщених у хмарі на потужності хмарного провайдера. Часто такими сервісами користуються великі сайти пошукових систем та соціальних мереж.
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