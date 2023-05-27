ЄС передав Україні 90 тисяч тонн допомоги з початку війни

Київ від початку повномасштабної війни росії в Україні отримав близько 90 тисяч тонн допомоги: медикаменти, ТЗ, генератори, обладнання для ремонту електромереж тощо.

Брюссель називає це найскладнішою і наймасштабнішою операцією в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Про це пише DW.

"Це, безумовно, найскладніша, наймасштабніша і найтриваліша операція в рамках Механізму цивільного захисту ЄС за всю історію його існування", – заявив єврокомісар з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич і долав, що допомога була надана продуктами харчування, медикаментами, транспортними засобами, генераторами, трансформаторами та обладнанням для ремонту електромереж та інших об'єктів критичної інфраструктури.

"Ми доставили навіть такі речі, як насіння соняшника та обладнання для захисту культурних пам'яток", – підсумував Ленарчич.

Також більше 2000 пацієнтів та поранених з України пройшли лікування в більше як 20 країнах ЄС.

Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС в квітні цього року. В рамках цього механізму держави ЄС та інші країни співпрацюють у питаннях готовності та реагування на кризи і катастрофи.

Завдяки дії Саме через Механізму цивільного захисту ЄС Україна отримувала допомогу.

Тепер як член Механізму Україна отримає доступ до експертних обмінів, навчальних програм та тренувань, а також зможе надавати допомогу країнам, що опиняються у кризі.

Днями Європейський Союз заявив, що росія ескалує відносини через розміщення ядерної зброї в білорусі.