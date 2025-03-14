Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейський Союз продовжив персональні санкції проти росії(оновлено)

14 березня 2025, 12:54
Європейський Союз продовжив персональні санкції проти росії(оновлено)
Фото: Укрінформ
За словами обізнаних джерел, угоди, яка продовжить санкції на шість місяців, було досягнуто після того, як три імені було виключено зі списку на прохання Будапешта.

Держави-члени Європейського Союзу погодилися продовжити санкції щодо росіян, включно з низкою мільярдерів. Угорщина і Люксембург відмовилися від вимог виключити Михайла Фрідмана.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами обізнаних джерел, угоди, яка продовжить санкції на шість місяців, було досягнуто після того, як три імені було виключено зі списку на прохання Будапешта.

Люксембург посилив тиск в останню хвилину з метою виключення зі списку магната Михайла Фрідмана, але він залишиться під санкціями, повідомили джерела на умовах анонімності.

Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС схвалив санкції щодо майже 2400 фізичних і юридичних осіб у зв'язку з триваючою агресією росії проти України.

Однак за наполяганням Угорщини із санкційних списків прибрали кількох людей, пише редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Це колишній керівник одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Володимир Рашевський, сестра російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова, бізнесмен Вʼячеслава Моше Кантор, а також міністр спорту росії Михайло Дегтярьов.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, проросійський політик, який також є близьким союзником Трампа, створив проблему через розширення режиму санкцій проти росії на початку цього року, перш ніж відступити в останню хвилину. Цього разу Угорщина спочатку наполягала на виключенні восьми імен.

Угорщина, зокрема, вимагала виключити зі списку Фрідмана.

Фрідман - один із найвідоміших бізнесменів росії, який заробив мільярди в банківській справі, нафті та роздрібній торгівлі. Він і його діловий партнер Петро Авен здобули несподівані перемоги у квітні минулого року в суді загальної юрисдикції ЄС, який ухвалив, що ЄС помилково заніс їх до списку 2022 року. Суд заявив, що не надав достатніх доказів їхніх тісних зв'язків із путіним. Перемога олігархів стала найсерйознішим ударом по режиму санкцій ЄС проти росії з моменту вторгнення.

Але вони залишаються під другим рішенням ЄС про санкції у 2023 році через їхній бізнес на росії. Латвія подала апеляцію на перше рішення на користь олігархів, тоді як Фрідман і Авен оскаржують друге рішення.

війнаЄвросоюзсанкціі проти росії

Останні матеріали

Довгий шлейф американських невдалих
Політика
Довгий шлейф американських невдалих "мирних угод". Україна має остерігатися долі колишніх американських союзників – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 березня 2025, 12:25
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Політика
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Переклад iPress – 14 березня 2025, 08:18
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Політика
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 березня 2025, 16:42
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Політика
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Переклад iPress – 13 березня 2025, 11:57
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Політика
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 березня 2025, 07:29
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Політика
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 березня 2025, 12:20
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Політика
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2025, 08:51
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Cуспільство
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2025, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється