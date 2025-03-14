Європейський Союз продовжив персональні санкції проти росії(оновлено)

За словами обізнаних джерел, угоди, яка продовжить санкції на шість місяців, було досягнуто після того, як три імені було виключено зі списку на прохання Будапешта.

Держави-члени Європейського Союзу погодилися продовжити санкції щодо росіян, включно з низкою мільярдерів. Угорщина і Люксембург відмовилися від вимог виключити Михайла Фрідмана.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами обізнаних джерел, угоди, яка продовжить санкції на шість місяців, було досягнуто після того, як три імені було виключено зі списку на прохання Будапешта.

Люксембург посилив тиск в останню хвилину з метою виключення зі списку магната Михайла Фрідмана, але він залишиться під санкціями, повідомили джерела на умовах анонімності.

Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС схвалив санкції щодо майже 2400 фізичних і юридичних осіб у зв'язку з триваючою агресією росії проти України.

Однак за наполяганням Угорщини із санкційних списків прибрали кількох людей, пише редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Це колишній керівник одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Володимир Рашевський, сестра російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова, бізнесмен Вʼячеслава Моше Кантор, а також міністр спорту росії Михайло Дегтярьов.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, проросійський політик, який також є близьким союзником Трампа, створив проблему через розширення режиму санкцій проти росії на початку цього року, перш ніж відступити в останню хвилину. Цього разу Угорщина спочатку наполягала на виключенні восьми імен.

Угорщина, зокрема, вимагала виключити зі списку Фрідмана.

Фрідман - один із найвідоміших бізнесменів росії, який заробив мільярди в банківській справі, нафті та роздрібній торгівлі. Він і його діловий партнер Петро Авен здобули несподівані перемоги у квітні минулого року в суді загальної юрисдикції ЄС, який ухвалив, що ЄС помилково заніс їх до списку 2022 року. Суд заявив, що не надав достатніх доказів їхніх тісних зв'язків із путіним. Перемога олігархів стала найсерйознішим ударом по режиму санкцій ЄС проти росії з моменту вторгнення.

Але вони залишаються під другим рішенням ЄС про санкції у 2023 році через їхній бізнес на росії. Латвія подала апеляцію на перше рішення на користь олігархів, тоді як Фрідман і Авен оскаржують друге рішення.