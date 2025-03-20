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ПОЛІТИКА

Європейський Союз відкладе відповідь на тарифи США до середини квітня

20 березня 2025, 17:59
Європейський Союз відкладе відповідь на тарифи США до середини квітня
Фото: atn.ua
Європейська комісія запропонувала відновити тарифи 2018 року на 4,5 млрд євро на американські товари 1 квітня, а потім ще на 18 млрд євро 13 квітня.

Європейський Союз відклав свої перші контрзаходи проти Сполучених Штатів через тарифи на метали, запроваджені президентом Дональдом Трампом, до середини квітня.

Про це повідомляє Reuters.

Європейська комісія запропонувала відновити тарифи 2018 року на 4,5 млрд євро на американські товари 1 квітня, а потім ще на 18 млрд євро 13 квітня.

"Зараз ми розглядаємо можливість узгодити терміни введення двох наборів контрзаходів ЄС, щоб ми могли консультуватися з державами-членами щодо обох списків одночасно, і це також дасть нам додатковий час для переговорів з нашими американськими партнерами", – заявив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович на слуханнях в Європейському парламенті в четвер.

Комісія згодом підтвердила, що всі контрзаходи ЄС набудуть чинності в середині квітня.

Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 200% мито на всі вина та інші алкогольні вироби, що надходять з країн Євросоюзу, якщо блок не зніме мита на віскі.  

Президент додав, що у разі, коли тариф не буде негайно скасовано, США незабаром введуть 200% тариф на всі вина, шампанське та алкогольну продукцію з Франції та інших країн Євросоюзу.

Дональд ТрампмитаЄвросоюз

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