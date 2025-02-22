Європа в понеділок скликає екстрену зустріч глав Міноборони щодо підтримки Києва

Участь в ній візьмуть 12 міністрів.

Франція та Естонія скликають 24 лютого екстрену зустріч міністрів оборони європейських країн, аби обговорити посилення підтримки України.

Про це повідомляє новинна агенція Bloomberg.

Видання зазначає, що у зустрічі у форматі відеоконференції візьмуть участь 12 міністрів з країн Європи, включно із Британією, Німеччиною, Італією, Польщею і представники Європейського Союзу та НАТО.

Натомість Україна 24 лютого готує зустріч лідерів країн-партнерів у Києві з метою обговорення миру, гарантій безпеки та майбутнього колективної безпеки.

Також цього тижня Франція ініціювала другу термінову зустріч лідерів ЄС.