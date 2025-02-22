Європа в понеділок скликає екстрену зустріч глав Міноборони щодо підтримки Києва
Франція та Естонія скликають 24 лютого екстрену зустріч міністрів оборони європейських країн, аби обговорити посилення підтримки України.
Про це повідомляє новинна агенція Bloomberg.
Видання зазначає, що у зустрічі у форматі відеоконференції візьмуть участь 12 міністрів з країн Європи, включно із Британією, Німеччиною, Італією, Польщею і представники Європейського Союзу та НАТО.
Натомість Україна 24 лютого готує зустріч лідерів країн-партнерів у Києві з метою обговорення миру, гарантій безпеки та майбутнього колективної безпеки.
Також цього тижня Франція ініціювала другу термінову зустріч лідерів ЄС.