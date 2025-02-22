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Європа в понеділок скликає екстрену зустріч глав Міноборони щодо підтримки Києва

22 лютого 2025, 10:11
Європа в понеділок скликає екстрену зустріч глав Міноборони щодо підтримки Києва
Фото: Укрінформ
Участь в ній візьмуть 12 міністрів.

Франція та Естонія скликають 24 лютого екстрену зустріч міністрів оборони європейських країн, аби обговорити посилення підтримки України.

Про це повідомляє новинна агенція Bloomberg

Видання зазначає, що у зустрічі у форматі відеоконференції візьмуть участь 12 міністрів з країн Європи, включно із Британією, Німеччиною, Італією, Польщею і представники Європейського Союзу та НАТО.

Натомість Україна 24 лютого готує зустріч лідерів країн-партнерів у Києві з метою обговорення миру, гарантій безпеки та майбутнього колективної безпеки.

Також цього тижня Франція ініціювала другу термінову зустріч лідерів ЄС.

 

ЄвропазустрічПідтримка Україні

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