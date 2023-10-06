Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів офіційно долучилась до спільної слідчої групи з розслідування міжнародних злочинів, скоєних в Україні.

Про це Європол написав на сайті.

"Угоду про долучення агенції ЄС до роботи слідчої групи підписали генеральні прокурори семи країн-учасниць та виконавча директорка Європолу Катрін Де Болле під час 17-го засідання Консультативного форуму генеральних прокурорів при Євроюсті", - йдеться на сайті.

Європол буде надавати аналітичну і криміналістичну підтримку членам слідчої групи і буде підтримувати збір та аналіз даних, законно отриманих із відкритих джерел, як-то соціальні мережі, теле- та радіопередачі.

Крім того, Європол використає свої знання і досвід в сфері розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів через Аналітичний проєкт із основних міжнародних злочинів.

Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів раніше вже надавала юридичну, логістичну, фінансову і аналітичну підтримку слідчій групі, взявши участь у 19 координаційних зустрічах із представниками групи та інших національних органів, які розслідують міжнародні злочини, скоєні в Україні.

Нагадаємо, що в травні Європол вже ідентифікував 150 осіб, причетних до злочинів, вчинених під час російської агресії проти України.