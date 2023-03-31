Європол встановив 150 підозрюваних у військових злочинах рф в Україні

Поліцейська служба ЄС надає першочергового значення розслідуванню військових злочинів росії.

Європол проаналізував 7000 фотографій та відеофрагментів та зміг ідентифікувати 150 підозрюваних у скоєнні військових злочинів росії в Україні.

Про це заявила виконавчий директор Європолу Катрін де Болле, повідомляє Укрінформ.

"Ми в Європолі проаналізували 7000 фотографій та відеофрагментів та 550 свідчень. Ми змогли ідентифікувати 150 підозрюваних у скоєнні військових злочинів", - сказала вона.

Де Болле наголосила, що Європол надає першочергового значення розслідуванню військових злочинів рф в Україні, збирає інформацію та ідентифікує фігурантів.

"Ми опрацьовуємо інформацію і намагаємося встановити зв'язок між різною інформацією, яку ми маємо і яка надходить із різних країн. Це наша головна підтримка для генерального прокурора України, правоохоронців України, а також Міжнародного кримінального суду", - зазначила директор Європолу.

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