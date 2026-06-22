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CУСПІЛЬСТВО

Європу накрила рекордна спека: Франція оголосила червоний рівень небезпеки

22 червня 2026, 09:32
Європу накрила рекордна спека: Франція оголосила червоний рівень небезпеки
Фото: з вільного доступу
На тлі спеки в Європі посилюють заходи безпеки для населення.

Сильна хвиля спеки охопила значну частину Європи, через що влада кількох країн почала вживати надзвичайних заходів.

Про це повідомляє Reuters.

21 червня у Франції у 35 з 96 департаментів був найвищий, червоний рівень небезпеки – температура +39–40°C, а місцями може підніматися до +41°C. Прем'єр Себастьян Лекорню оголосив превентивну заборону на вживання алкоголю під час національного музичного фестивалю Fête de la Musique та інших публічних заходів у регіонах із червоним рівнем небезпеки. У Парижі влада дозволила цілодобовий доступ до міських парків.

У Німеччині температури наближаються до +38°C, у більшості регіонів оголосили загальнонаціональні попередження про спеку, а метеослужба попереджає про можливі сильні грози через поєднання спеки та вологості. В Італії стовпчики термометрів найближчими днями можуть піднятися до +36–37°C – у Римі відвідувачі стояли в чергах під сонцем біля Колізею, а в Болоньї люди освіжалися біля фонтанів і ховалися в затінку аркад.

В Іспанії через спеку Королівська футбольна федерація закрила фан-зону на площі Пласа-де-Колон у Мадриді, де планували транслювати матч чемпіонату світу між Іспанією та Саудівською Аравією. Сам матч відбудеться на стадіоні в Атланті з кондиціонуванням повітря.

Науковці зазначають, що через зміну клімату хвилі спеки в Європі стають частішими та інтенсивнішими, що підвищує ризики для здоров'я населення та може негативно впливати на економіку країн.

ЄвропаФранціяспека

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