Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європу закликають створити армію дронів на випадок війни з росією

26 червня 2025, 14:32
Європу закликають створити армію дронів на випадок війни з росією
Військова розвідка припускає, що російські війська можуть бути готові завдати удару по країні НАТО протягом найближчих п'яти років.

Комісар Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європа повинна створити армію з мільйонів дронів, щоб захиститися від можливого нападу росії.

Про це він сказав у інтерв’ю Sky News.

Комісар ЄС з питань оборони попередив, що Європа повинна бути здатна створити армію безпілотників на випадок нападу росії.

За його словами, військова розвідка припускає, що російські війська можуть бути готові завдати удару по країні НАТО протягом найближчих п'яти років.

Відтак для самооборони, за словами Кубілюса, європейцям знадобляться мільйони безпілотників, і вони повинні почати готуватися вже зараз.

"росія може мати близько п'яти мільйонів безпілотників, тому ми повинні мати більші потужності, щоб перемогти", – сказав він.

Єврокомісар попередив, що якщо очільник кремля владімір путін віддасть наказ про напад – ціль зіткнеться з російським військами, здатними використовувати "мільйони безпілотників".

Розмірковуючи над тим, скільки одиниць потрібно іншим країнам, комісар навів приклад Литви, яка має спільний кордон з босією та білоруссю протяжністю близько 900 км.

"Якщо українцям потрібно чотири мільйони для 1200 км, нам потрібно близько трьох мільйонів дронів на рік, якщо почнеться війна, якщо настане "День Х", – додав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росія нарощує свій військовий потенціал та буде готова атакувати країни Альянсу протягом 5-ти наступних років.

Європавійнадрониросія окупанти

Останні матеріали

Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Політика
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Переклад iPress – 26 червня 2025, 07:33
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Політика
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Переклад iPress – 25 червня 2025, 14:32
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Політика
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Переклад iPress – 25 червня 2025, 11:32
Пропагандистська гойдалка кремля. Антиядерні удари США викликають турбулентність в росії – Джулія Девіс
Політика
Пропагандистська гойдалка кремля. Антиядерні удари США викликають турбулентність в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 червня 2025, 07:28
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 24 червня 2025, 14:00
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Політика
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Переклад iPress – 24 червня 2025, 11:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється