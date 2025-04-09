Євросоюз до кінця 2025 року планує передати Україні 2 мільйони артснарядів
В Єврокомісії сподіваються, що до кінця цього року кількість переданих Києву боєприпасів завдяки європейським країнам досягне 2 мільйонів.
Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.
Дипломатка повідомила, що у Єврокомісії вважають можливим збільшити кількість замовлених і переданих Україні артилерійських боєприпасів до 2 мільйонів.
"ЄС і країни-члени можуть досягти цього результату вже цього року. Відколи ми почали діалог з країнами-членами, Україна вже отримала понад мільйон снарядів – у вигляді замовлень або обіцянок. Я продовжу роботу над тим, щоб ми цього року вийшли на показник у 2 мільйони", – оголосила Каллас.
Раніше стало відомо, що чеська ініціатива може цьогоріч надати Україні стільки ж боєприпасів, як і минулого року.