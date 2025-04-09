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Євросоюз до кінця 2025 року планує передати Україні 2 мільйони артснарядів

09 квітня 2025, 20:33
Євросоюз до кінця 2025 року планує передати Україні 2 мільйони артснарядів
Також Чехія обіцяє передати стільки ж боєприпасів, як і торік.

В Єврокомісії сподіваються, що до кінця цього року кількість переданих Києву боєприпасів завдяки європейським країнам досягне 2 мільйонів.

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас. 

Дипломатка повідомила, що у Єврокомісії вважають можливим збільшити кількість замовлених і переданих Україні артилерійських боєприпасів до 2 мільйонів. 

"ЄС і країни-члени можуть досягти цього результату вже цього року. Відколи ми почали діалог з країнами-членами, Україна вже отримала понад мільйон снарядів – у вигляді замовлень або обіцянок. Я продовжу роботу над тим, щоб ми цього року вийшли на показник у 2 мільйони", – оголосила Каллас. 

Раніше стало відомо, що чеська ініціатива може цьогоріч надати Україні стільки ж боєприпасів, як і минулого року.

 

війна в Україніартснаряди

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