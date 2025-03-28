Чеська ініціатива може цьогоріч надати Україні стільки ж боєприпасів, як і минулого року – Фіала

Ймовірно, йдеться про 1,5 млн снарядів.

У рамках чеської ініціативи з постачання боєприпасів в Україну у 2025 році може бути передано щонайменше стільки ж снарядів, як і торік.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє Reuters.

"Ми говоримо про кількість щонайменше на рівні минулого року", – заявив він після саміту в Парижі за участю президента України та інших лідерів.

Чеська ініціатива, започаткована у 2024 році та профінансована союзниками по НАТО, передбачала постачання Україні 1,5 млн артилерійських боєприпасів, зокрема 500 тис. одиниць 155-мм снарядів, повідомило в лютому Міністерство оборони Чехії.

За словами Фіали, Прага продовжує працювати над розширенням цієї програми для підтримки України у протидії російській агресії.