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Чеська ініціатива може цьогоріч надати Україні стільки ж боєприпасів, як і минулого року – Фіала

28 березня 2025, 08:33
Чеська ініціатива може цьогоріч надати Україні стільки ж боєприпасів, як і минулого року – Фіала
Ймовірно, йдеться про 1,5 млн снарядів.
У рамках чеської ініціативи з постачання боєприпасів в Україну у 2025 році може бути передано щонайменше стільки ж снарядів, як і торік.
 
Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє Reuters.
 
"Ми говоримо про кількість щонайменше на рівні минулого року", – заявив він після саміту в Парижі за участю президента України та інших лідерів.
 
Чеська ініціатива, започаткована у 2024 році та профінансована союзниками по НАТО, передбачала постачання Україні 1,5 млн артилерійських боєприпасів, зокрема 500 тис. одиниць 155-мм снарядів, повідомило в лютому Міністерство оборони Чехії.
 
За словами Фіали, Прага продовжує працювати над розширенням цієї програми для підтримки України у протидії російській агресії.
Чехіябоєприпасивійна в Україніросія окупанти

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