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Євросоюз готує бюджет на 2025 рік: Україні передбачено €15 млрд

19 червня 2024, 20:13
Євросоюз готує бюджет на 2025 рік: Україні передбачено €15 млрд
Фото: pixabay/cosmix
Єврокомісія пропонує річний бюджет Євросоюзу на наступний рік в розмірі 199,7 млрд євро.

Про це йдеться на сайті Європейської Комісії.

В бюджеті ЄС для України передбачено 15,2 мільярда євро: 4,3 млрд євро будуть доступні у вигляді грантів, ще 10,9 млрд євро у вигляді кредитів. Це повинно забезпечити для України стабільну і передбачувану підтримку.

В ЄК додали, що проект бюджету спрямовує кошти туди, де вони можуть принести найбільшу користь, у співпраці та відповідно до потреб держав-членів ЄС і наших партнерів у всьому світі, щоб зробити Європу більш стійкою та пристосованою до майбутнього на користь громадян і бізнесу ЄС. 

Проект бюджету ЄС включає витрати, що покриваються асигнуваннями в рамках довгострокових бюджетних стель, які фінансуються за рахунок власних ресурсів. 

Ми також повідомляли, що Бюджетне управління Конгресу попередило про майже двотрильйонний дефіцит бюджету США через фінансування України та Ізраїлю.

 

Євросоюзбюджетпідтримка України

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