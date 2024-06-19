Євросоюз готує бюджет на 2025 рік: Україні передбачено €15 млрд

Єврокомісія пропонує річний бюджет Євросоюзу на наступний рік в розмірі 199,7 млрд євро.

Про це йдеться на сайті Європейської Комісії.

В бюджеті ЄС для України передбачено 15,2 мільярда євро: 4,3 млрд євро будуть доступні у вигляді грантів, ще 10,9 млрд євро у вигляді кредитів. Це повинно забезпечити для України стабільну і передбачувану підтримку.

В ЄК додали, що проект бюджету спрямовує кошти туди, де вони можуть принести найбільшу користь, у співпраці та відповідно до потреб держав-членів ЄС і наших партнерів у всьому світі, щоб зробити Європу більш стійкою та пристосованою до майбутнього на користь громадян і бізнесу ЄС.

Проект бюджету ЄС включає витрати, що покриваються асигнуваннями в рамках довгострокових бюджетних стель, які фінансуються за рахунок власних ресурсів.

Ми також повідомляли, що Бюджетне управління Конгресу попередило про майже двотрильйонний дефіцит бюджету США через фінансування України та Ізраїлю.