Євросоюз готує додаткові санкції проти країн, які постачають зброю росії

Лідери Європейського Союзу доручили високому представнику ЄС Жозепу Боррелю і Єврокомісії підготувати нові санкції проти білорусі, Ірану і Північної Кореї за допомогу росії зброєю.

Про це йдеться в резолюції Європейської ради.

"Доступ росії до чутливих товарів та технологій, що мають значення на полі бою, має бути максимально обмежений, включаючи цільові заходи проти установ у третіх країн, що роблять можливим оминання санкцій. Європейська рада закликає високого представника ЄС та Європейську комісію підготувати подальші санкції проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану", - написано в документі.

Лідери країн ЄС привітали ухвалення 13-го пакета санкцій проти рф і подальші кроки, спрямовані на послаблення її спроможності вести війну. Європейська рада доручила Раді ЄС і Єврокомісії вдосконалити обмін інформацією, забезпечити належну імплементацію обмежувальних заходів, посилити взаємодію ЄС та його країн-членів із третіми країнами для запобігання оминанню санкцій та усунення прогалин у їх застосуванні як у ЄС, так і за його межами.

"Європейська рада надзвичайно занепокоєна повідомленням про ймовірну передачу Іраном балістичних ракет та відповідної технології до росії для їх використання проти України після того, як були передані російському режиму БпЛА, що використовуються для безперервних атак проти мирного населення України. Якщо Іран зробить це, Європейський Союз готовий до швидкої відповіді у координації з міжнародними партнерами, що включає нові та суттєві обмежувальні заходи", - йдеться у документі.

Крім того, сьогодні Євросоюз ввів санкції проти кремля через смерть Навального.