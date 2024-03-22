Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз готує додаткові санкції проти країн, які постачають зброю росії

22 березня 2024, 20:31
Євросоюз готує додаткові санкції проти країн, які постачають зброю росії
Фото: з відкритих джерел
Лідери Європейського Союзу доручили високому представнику ЄС Жозепу Боррелю і Єврокомісії підготувати нові санкції проти білорусі, Ірану і Північної Кореї за допомогу росії зброєю.

Про це йдеться в резолюції Європейської ради.

"Доступ росії до чутливих товарів та технологій, що мають значення на полі бою, має бути максимально обмежений, включаючи цільові заходи проти установ у третіх країн, що роблять можливим оминання санкцій. Європейська рада закликає високого представника ЄС та Європейську комісію підготувати подальші санкції проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану", - написано в документі. 

Лідери країн ЄС привітали ухвалення 13-го пакета санкцій проти рф і подальші кроки, спрямовані на послаблення її спроможності вести війну. Європейська рада доручила Раді ЄС і Єврокомісії вдосконалити обмін інформацією, забезпечити належну імплементацію обмежувальних заходів, посилити взаємодію ЄС та його країн-членів із третіми країнами для запобігання оминанню санкцій та усунення прогалин у їх застосуванні як у ЄС, так і за його межами.

"Європейська рада надзвичайно занепокоєна повідомленням про ймовірну передачу Іраном балістичних ракет та відповідної технології до росії для їх використання проти України після того, як були передані російському режиму БпЛА, що використовуються для безперервних атак проти мирного населення України. Якщо Іран зробить це, Європейський Союз готовий до швидкої відповіді у координації з міжнародними партнерами, що включає нові та суттєві обмежувальні заходи", - йдеться у документі.

Крім того, сьогодні Євросоюз ввів санкції проти кремля через смерть Навального.

 

Північна КореяКитайБілорусьсанкціїЄвросоюз

Останні матеріали

Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Політика
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2024, 22:57
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Політика
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Переклад iPress – 21 березня 2024, 08:07
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється