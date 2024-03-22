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Євросоюз ввів санкції проти кремля через смерть Навального

22 березня 2024, 18:12
Євросоюз ввів санкції проти кремля через смерть Навального
Фото: Reuters
Рада ЄС ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів щодо 33 фізичних осіб і двох установ в росії, причетних до смерті в колонії суворого режиму опозиційного політика Олексія Навального.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС, повідомляє агенція Укрінформ.

Під санкції потрапили колонії, де Навальний утримувався з червня 2022 року і до своєї смерті, також виправна колонія №6 і виправна колонія суворого режиму №3. 

Крім того, під санкції потрапив начальник ВК-3 Вадим Калінін і його заступники, судді, високопосадовці пенітенціарної системи та Міністерства юстиції рф.

"Повільне вбивство кремлівським режимом Олексія Навального є яскравим свідченням його повної зневаги до людського життя. Сьогоднішні санкції демонструють нашу рішучість притягнути політичне керівництво та владу в рф до відповідальності за порушення прав людини в рф. Водночас ми знаємо, що путін – це не росія, а росія – не путін. Ми продовжуватимемо підтримувати громадянське суспільство в росії та незалежні голоси", - заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Нагадаємол, що Британія ввела санкції проти співробітників колонії, де помер Навальний ще місяць тому. 

16 лютого Навальний помер у виправній колонії.

 

РосіясанкціїЄвросоюзНавальний

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