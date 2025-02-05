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Євросоюз готується вдарити по Кремнієвій долині у відповідь на тарифи Трампа – FT

05 лютого 2025, 13:12
Євросоюз готується вдарити по Кремнієвій долині у відповідь на тарифи Трампа – FT
Фото: АР
Такий інструмент проти примусу виділив як найсильнішу відповідь, можливу без порушення міжнародного права.

Європейський Союз планує завдати удару по Кремнієвій долині в якості можливої відповіді в разі, якщо президент США Дональд Трамп виконає свої погрози ввести мита для блоку.

Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times.

Це стане першою активацією брюссельської "базуки", яка може втягнути сферу послуг у торговельний конфлікт, пише видання. 

Європейська комісія має намір використати свій "інструмент проти примусу" в ймовірному зіткненні з Вашингтоном, що дасть змогу ЄС націлитися на сектори послуг США на великі тех компанії.

Один з чиновників сказав, що "всі варіанти на столі", а інструмент проти примусу виділив як найсильнішу відповідь, можливу без порушення міжнародного права.

Також інструмент дозволяє блоку блокувати прямі іноземні інвестиції або обмежувати доступ на ринок для банківських, страхових та інших фінансових компаній.

Якщо це станеться, то пом'якшення негативної реакції в очікуваннях перемовин та призупинення чи відтермінування запровадження мит.

Раніше стало відомо, що Трамп обговорює запровадження 10-відсоткових мит на товари з ЄС.

 

СШАЄвросоюз

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