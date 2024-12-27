Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз готується ввести додаткові санкції проти "тіньового флоту" рф

27 грудня 2024, 19:09
Євросоюз готується ввести додаткові санкції проти
Фото:shutterstock.com
російський флот загрожує безпеці і навколишньому середовищу.

Європейський Союз може ввести додатковий пакет санкцій проти "тіньового флоту" рф після чергового пошкодження кабелю в Балтійському морі і затримання нафтового танкера Фінляндією.

Про це йдеться в спільній заяві Європейської комісії і верховного представника Євросоюзу із закордонних справ Каї Каллас.

В документі написано про те, що "тіньовий флот" рф загрожує безпеці і навколишньому середовищу. Крім цього він фінансує військовий бюджет росії, більшу частину якого країна-агресор спрямовує на війну проти України.

"Ми рішуче засуджуємо будь-яке навмисне руйнування критичної інфраструктури Європи. Підозрюване судно є частиною російського "тіньового флоту", який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, а також фінансує військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включно із санкціями, спрямованими проти цього флоту", - оголосила Каллас.

Представники Європейської комісії додали, що у відповідь на інциденти в Балтійському морі було посилено захист підводних кабелів, включно з поліпшеним обміном інформацією та новими технологіями виявлення.

Раніше стало відомо, що фахівці повідомили про вихід з ладу чотирьох кабелів зв'язку у Балтійському морі.

 

РосіясанкціїфлотЄвросоюз

Останні матеріали

Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Політика
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 12:19
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 08:49
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Політика
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Переклад iPress – 25 грудня 2024, 15:16
Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Політика
"Проєкт росія". План кремля з підриву демократії у США та світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється