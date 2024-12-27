Євросоюз готується ввести додаткові санкції проти "тіньового флоту" рф

російський флот загрожує безпеці і навколишньому середовищу.

Європейський Союз може ввести додатковий пакет санкцій проти "тіньового флоту" рф після чергового пошкодження кабелю в Балтійському морі і затримання нафтового танкера Фінляндією.

Про це йдеться в спільній заяві Європейської комісії і верховного представника Євросоюзу із закордонних справ Каї Каллас.

В документі написано про те, що "тіньовий флот" рф загрожує безпеці і навколишньому середовищу. Крім цього він фінансує військовий бюджет росії, більшу частину якого країна-агресор спрямовує на війну проти України.

"Ми рішуче засуджуємо будь-яке навмисне руйнування критичної інфраструктури Європи. Підозрюване судно є частиною російського "тіньового флоту", який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, а також фінансує військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включно із санкціями, спрямованими проти цього флоту", - оголосила Каллас.

Представники Європейської комісії додали, що у відповідь на інциденти в Балтійському морі було посилено захист підводних кабелів, включно з поліпшеним обміном інформацією та новими технологіями виявлення.

Раніше стало відомо, що фахівці повідомили про вихід з ладу чотирьох кабелів зв'язку у Балтійському морі.