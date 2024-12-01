Євросоюз хоче перемоги України у війні – Каллас

В перший день на посаді висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки завітала до столиці України.

Європейський Союз хоче перемоги України у її боротьбі проти російської агресії і зробить для цього все необхідне.

Про це написала в соцмережі X (Twitter) висока представниця ЄС із зовнішніх справ і безпеки Кая Каллас.

Сьогодні в свій перший день перебування на посаді вона прибула до Києва разом із президентом Євроради Антоніу Кошта та єврокомісаркою з розширення Мартою Кос.

"Це честь для мене бути в Києві разом з президентом Європейської ради Коштою і єврокомісаркою Кос. Під час мого першого візиту після вступу на посаду моє послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми зробимо для цього все, що буде потрібно", - написала вона.

Cьогодні, 1 грудня, до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Марта Кос.