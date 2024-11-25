Євросоюз хоче виділити збройним силам Лівану €200 млн

Боррель вже тричі за рік був у Лівані.

Євросоюз через ізраїльські удари готовий виділити Лівану 200 мільйонів євро.

Про це повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель під час чергового візиту до Лівану.

"Як Європейський Союз, ми підтримуємо ліванський народ, ліванську армію та ліванські інституції. Ми готові виділити 200 мільйонів євро для ліванських збройних сил", - заявив Боррель.

Він додав, що Ліван "стоїть на межі розпаду" - через війну між Ізраїлем та Хезболлою, що вирує на півдні країни, та авіаудари по Бейруту й Баальбеку.

Дипломат вважає, що внаслідок ізраїльських авіаударів у Лівані загинули понад 3500 людей, а 15 тисяч були поранені, що, втричі більше, ніж було внаслідок ліванської війни 2006 року.

"Цей конфлікт вже набув міжнародного виміру, і міжнародна спільнота не може залишатися осторонь того, що тут відбувається", - сказав Боррель.

Голова дипломатії Євросоюзу закликає до припинення вогню та заявив, що успіх зусиль щодо встановлення миру знаходиться "в руках сторін".

"Щоб прискорити розв’язання війни, ліванські лідери повинні взяти на себе політичну відповідальність, почати обирати президента і покласти край дворічному вакууму влади в Лівані", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, в цю суботу, 23 листопада, ми писали про Ізраїльський авіаудар по центру Бейрута, внаслідок чого загинуло 29 людей.