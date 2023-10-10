Євросоюз і далі фінансово підтримуватиме Палестину – Боррель

Мир та стабільність на Близькому Сході дуже важливі, ЄС продовжуватиме фінансову підтримку Палестини, надаватиме гуманітарну допомогу і реалізацію програм з розвитку.

Про це високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив на прес-конференції в Омані, передає Укрінформ.

"Хочу заперечити певну хибну інформацію, наприклад, що Німеччина має намір скасувати підтримку для Палестинської адміністрації. Німецький міністр чітко заявив, що це зовсім не відповідає дійсності, що Німеччина буде продовжувати надавати таку допомогу, безумовно, слідкуючи за подальшим розвитком подій. Одна з частин нашої спільної декларації – це важливість гуманітарної допомоги та допомоги з розвитку. Вже було роз’яснено, що не буде призупинення виплат у фінансуванні Палестини від Європейської комісії", - сказав Боррель.

Він додав, що події минулої суботи ознаменували жахливу кризу для Близького Сходу і для Перської затоки.

"Це був трагічний момент в історії Близького Сходу. Те, що трапилося зранку суботи, є шокуючим з огляду на страждання, що були спричинені цією атакою з боку ХАМАС. Вона продовжує завдавати страждань безневинному цивільному населенню та має негативний вплив на можливість для двох народів жити поряд у мирі та у безпеці", - вважає високий представник ЄС.

Жозеп Боррель з початку подій провів розмову з прем’єр-міністром Палестини та просив Палестинську адміністрацію зробити свій внесок у негайне припинення ворожнечі для захисту інтересів народу Палестини, який прагне безпеки й стабільності. Він також говорив з міністром закордонних справ Ізраїлю, щоб висловити солідарність Європейського Союзу у зв’язку з цими жахливими терористичними атаками, із рішучим засудженням насильства та терору, та водночас наголосив на необхідності поважати міжнародне гуманітарне право, щоб запобігти подальшим людським втратам.

Сьогодні в Омані учасники зустрічі ЄС і Ради співробітництва країн Перської затоки погодили спільну декларацію, де міститься засудження насильства та заклик до захисту мирного населення, до звільнення заручників, нагадується про зобов’язання сторін дотримуватися універсальних принципів міжнародного гуманітарного права, включаючи забезпечення доступу цивільного населення до продовольства, води та медикаментів.

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.