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Євросоюз і Туреччина підписали гуманітарну угоду

07 вересня 2023, 17:08
Євросоюз і Туреччина підписали гуманітарну угоду
Фото: telegraf.com
Європейський Союз і Туреччина підписали угоду про зміцнення співпраці в сфері гуманітарної допомоги і щодо допомоги іноземцям.

Про це повідомляє CNN Türk.

"Міграція – це реальність нашого часу. Це загальна проблема людства зі своїми причинами та наслідками. Міграційні рухи спричиняють зміну деяких звичок щодо порядку суспільства разом із життям іммігрантів. Масова міграція також впливає на багато політичних, економічних і соціальних показників у всьому світі", - заявив міністр сім’ї та соціальних служб Туреччини Махінур Оздемір Гьокташ.

Зі сторониЄС документ, який передбачає зміцнення партнерства Туреччини з ЄС у сфері гуманітарної допомоги, зокрема допомоги іноземцям, підписав єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Вархелі.

Нагадаємо, що раніше Туреччина та Угорщина підписали історичну угоду про експорт природного газу.
Туреччинагуманітарна допомогаЄвросоюзугода

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